Защитник Пивцакин продолжит карьеру в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», защитник Никита Пивцакин перейдет в «Сочи». Этот сезон он начинал в «Амуре», а заканчивал в финской «КалПе».

В КХЛ 30-летний игрок обороны также выступал за «Авангард», ЦСКА, «Металлург» и «Спартак».

Всего он провел в лиге 495 матчей, в которых набрал 97 (31+66) очков.

В составе молодежной сборной России Пивцакин выигрывал чемпионат мира для игроков не старше 20 лет.