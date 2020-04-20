Защитник «Нефтехимика» Шарипзянов женился во время самоизоляции
20:33
Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов и его девушка Виолетта сыграли свадьбу, сообщает клуб в Twitter.
— Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и важным событием в их жизни! — говорится в сообщении нижнекамского клуба. - Желаем счастья, любви, много здоровых, как папа, и красивых, как мама, детей!
Пара поженилась в Татарстане, где действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
??ГОРЬКО!??— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) April 20, 2020
Сегодня в ХК «Нефтехимик» на одного холостяка стало меньше. Капитан команды Дамир Шарипзянов связал себя с узами брака прекрасной Виолеттой!
Поздравляем молодоженов с этим прекрасным и важным событием в их жизни! pic.twitter.com/9jb10KkpIN