Защитник «Нефтехимика» Гончаров пропустит полторы недели из-за травмы

Как стало известно «СЭ», защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы.

33-летний российский хоккеист не играет из-за повреждения с Нового года.

В текущем сезоне он провел 24 матча за клуб из Нижнекамска в регулярке КХЛ и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «-2».