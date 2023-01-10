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Сегодня, 15:11

Защитник «Нефтехимика» Гончаров пропустит полторы недели из-за травмы

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», защитник «Нефтехимика» Максим Гончаров пропустит от 7 до 10 дней из-за травмы.

33-летний российский хоккеист не играет из-за повреждения с Нового года.

В текущем сезоне он провел 24 матча за клуб из Нижнекамска в регулярке КХЛ и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «-2».

Максим Гончаров
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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