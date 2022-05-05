Защитник Миронов подписал новый контракт с московским «Динамо»

Защитник Андрей Миронов подписал новый контракт с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба, соглашение рассчитано до 2024 года.

Миронов в КХЛ выступал только за московское «Динамо». За всю карьеру в КХЛ провел 497 матчей, записал на свой счет 29 заброшенных шайб и 87 результативных передач с показателем полезности «+26».