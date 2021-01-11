Защитник минского «Динамо» Знахаренко: «Я не из стали, просто родился рядом с Чернобылем»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко шутя ответил на вопрос о своей прочности. В прошлом сезоне 27-летний хоккеист заблокировал 70 бросков в 54 матчах КХЛ, в нынешнем на его счету уже 71 заблокированный бросок в 42 играх.

— Я считаю, что блокированные броски — очень важный аспект игры, — цитирует официальный сайт КХЛ Знахаренко. — Он важен и в равных, и в неравных составах. Это очень помогает вратарю, это значит, что шайба не доходит до ворот. К тому же после заблокированного броска можно начать контратаку. Почему у меня больше 70 блокированных бросков? Нет, я не сделан из стали, просто родился рядом с Чернобылем.