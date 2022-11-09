Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:53

Яковлев — о четырех поражениях «Металлурга»: «Будем разбираться»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в комментарии для «СЭ» объяснил поражение от омского «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы хорошо начали третий период, реализовали два большинства, — сказал Яковлев. — Вроде бы переломили игру в свою сторону, но ошибки в обороне привели к пропущенному голу. Счет сравнять уже не смогли. Игра была неплохая. Хорошо начали, потом немного успокоились. Соперник вовремя забил голы. Нам надо собираться и делать выводы.

— Чем объяснить четвертое поражение подряд?

— Плотный график, но он такой у всех. Есть свои нюансы, будем разбираться.

— Почему не получается забивать в расстановке «шесть на пять», когда меняете вратаря?

— Много желания, хотим забить, но где-то не получается. Местами самоотверженно играет противник.

— «Металлург» провел уже третий матч с «Авангардом». Заметили, что тактически омичи перестроились?

— У них сменился главный тренер и поменялся рисунок игры. Многие моменты изменились.

— Как действовать против первой тройки «Авангарда», чтобы не пропускать от Буше, Найта и Ткачева?

— Строго. Надо не допускать своих ошибок — вот и все.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Саночник потерял ногу в результате аварии на трассе. Но это его не сломало
«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
СМИ назвали «холодным душем» для Зеленского слова генсека НАТО
Путин утвердил госполитику по сохранению традиционных ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грицюк — о низкой результативности: «Главное, что команда сейчас побеждает. Личные цели идут уже потом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 28 25 3 51
2 Локомотив 27 18 9 39
3 ЦСКА 26 17 9 39
4 Динамо М 28 16 12 36
5 Торпедо 27 16 11 33
6 Витязь 28 13 15 32
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 28 11 17 27
9 Северсталь 28 10 18 27
10 Куньлунь 29 10 19 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Сал. Юлаев 27 17 10 39
2 Металлург 28 17 11 37
3 Автомобилист 27 17 10 36
4 Адмирал 28 15 13 34
5 Сибирь 29 15 14 33
6 Авангард 28 14 14 31
7 Ак Барс 27 12 15 29
8 Трактор 28 12 16 27
9 Барыс 28 12 16 25
10 Нефтехимик 27 11 16 23
11 Амур 26 9 17 22
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 17:00
Металлург – Авангард
 2 : 3
9.11 19:30
Сочи – Локомотив
 - : -
9.11 19:30
Динамо Мн – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости