Яковлев — о четырех поражениях «Металлурга»: «Будем разбираться»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в комментарии для «СЭ» объяснил поражение от омского «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Мы хорошо начали третий период, реализовали два большинства, — сказал Яковлев. — Вроде бы переломили игру в свою сторону, но ошибки в обороне привели к пропущенному голу. Счет сравнять уже не смогли. Игра была неплохая. Хорошо начали, потом немного успокоились. Соперник вовремя забил голы. Нам надо собираться и делать выводы.
— Чем объяснить четвертое поражение подряд?
— Плотный график, но он такой у всех. Есть свои нюансы, будем разбираться.
— Почему не получается забивать в расстановке «шесть на пять», когда меняете вратаря?
— Много желания, хотим забить, но где-то не получается. Местами самоотверженно играет противник.
— «Металлург» провел уже третий матч с «Авангардом». Заметили, что тактически омичи перестроились?
— У них сменился главный тренер и поменялся рисунок игры. Многие моменты изменились.
— Как действовать против первой тройки «Авангарда», чтобы не пропускать от Буше, Найта и Ткачева?
— Строго. Надо не допускать своих ошибок — вот и все.
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