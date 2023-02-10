Крылов: «Я всегда говорил, что отрицательно отношусь к лимиту. Только конкуренция помогает росту мастерства»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал изменение лимита на легионеров в следующем сезоне.

«Я всегда говорил, что отрицательно отношусь к лимиту. Только конкуренция помогает росту мастерства. Другое дело — качество легионеров, а не их количество. Мне кажется, мы должны быть рады тому, что приезжают мастера и помогают расти нашим молодым игрокам. Что касается следующего сезона — решение принято, будет три позиции, берем под козырек и делаем.

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года», — заявил Крылов.

В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.