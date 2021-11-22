Защитник Меньшиков подписал контракт с «Йокеритом»
13:55
Защитник Виталий Меньшиков подписал контракт с «Йокеритом», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
В нынешнем сезоне 32-летний Меньшиков провел 5 матчей за «Адмирал» и набрал 2 (0+2) очка при полезности «-2». Ранее клуб расторг контракт с хоккеистом.
Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю