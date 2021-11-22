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Защитник Меньшиков подписал контракт с «Йокеритом»

13:55
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Защитник Виталий Меньшиков подписал контракт с «Йокеритом», информирует официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне 32-летний Меньшиков провел 5 матчей за «Адмирал» и набрал 2 (0+2) очка при полезности «-2». Ранее клуб расторг контракт с хоккеистом.

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Иван Шитик все материалы автора
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