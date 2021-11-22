Никишин о Знарке в сборной: «Был счастлив, когда увидел его»

Защитник «Спартака» Александр Никишин, сыгравший первые матчи за сборную на финском этапе Евротура Кубке «Карьяла», рассказал об особенностях работы с тренером Олегом Знарком.

— Разговоры о том, что Знарок не особо любит возиться с молодежью и предпочитает возрастных игроков, не настораживали?

— До перехода вообще ничего не слышал о том, как он работает с молодежью. Мне было настолько интересно с ним поработать! Был счастлив, когда увидел его в сборной, — всегда рад его видеть! Мне комфортно с этим человеком. Можно сказать, он помог мне сделать первые шаги во взрослом хоккее. Как только увидел его, то меня сразу перехлестнули эмоции. Просто круто! Я так рад, что он тогда взял меня в «Спартак».

— Вы ведь в первом матче на сборе подрались с Юраем Микушем и получили 5+20. Как тогда отреагировал Олег Валерьевич?

— Он тогда ничего не сказал. Помню, как переживал тогда чуть ли не до слез. Думал, что все — выгонят из команды. Все было на эмоциях. Причем там даже не я драку затеял. Пошел в раздевалку расстроенным. Потом Олег Валерьевич зашел в раздевалку, пожал мне руку, сказал, что я молодчик, и ушел.

— И сразу отлегло?

— Да, у меня сразу улыбка до ушей. Потом уже мужики сказали, что он любит, когда так показывают характер. Наверное, я его и показал. Там просто и ситуация была, в которой я был не виноват.

— Вы рассказывали, что как-то Знарок неожиданно попросил вас ответить на его вопрос на тренировке и тогда вы растерялись, но сумели на него ответить правильно. За два сезона хоть раз попадали к нему под горячую руку?

— Нет, разносов точно не было. Были моменты, когда он мне подсказывал и разбирал ошибки. Он всегда вел себя достаточно спокойно — на меня вообще никогда не кричал. Не было моментов, когда он повышал на меня голос.

— Самый запоминающийся совет, который дал Знарок?