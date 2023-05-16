Мерфи подпишет двухлетний контракт с «Сибирью», зарплата — 60 миллионов рублей в год

Как стало известно «СЭ», канадский защитник Тревор Мерфи подпишет новый контракт с новосибирской «Сибирью».

Зарплата Мерфи по новому двухлетнему контракту составит 60 миллионов за сезон. В прошлом сезоне его зарплата составляла 40 миллионов рублей.

В сезоне-2022/23 хоккеист провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (10+36) очков. В плей-офф на счету 27-летнего защитника 4 (2+2) очка в 5 матчах.