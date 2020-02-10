Защитник «Локомотива» Мисюль выбыл до конца марта из-за травмы
12:00
Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль выбыл до середины марта из-за травмы нижней части тела, об этом сообщается в официальном Twitter клуба.
Также сообщается, что нападающий Николай Коваленко должен восстановиться от травмы в ближайшее время, а из «Бурана» вызваны Даниил Исаев, Максим Афанасьев и Владислав Червоненко.
Важные новости, касающиеся состава главной команды:— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 10, 2020
• Даниил Мисюль выбыл до середины марта из-за травмы нижней части тела.
• Николай Коваленко должен восстановиться от травмы в ближайшее время.
• Из «Бурана» вызваны Даниил Исаев, Максим Афанасьев и Владислав Червоненко. pic.twitter.com/2dR9CLsSHK
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...