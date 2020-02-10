Защитник «Локомотива» Мисюль выбыл до конца марта из-за травмы

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль выбыл до середины марта из-за травмы нижней части тела, об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Также сообщается, что нападающий Николай Коваленко должен восстановиться от травмы в ближайшее время, а из «Бурана» вызваны Даниил Исаев, Максим Афанасьев и Владислав Червоненко.