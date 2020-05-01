Защитник Ефим Гуркин подписал контракт с «Сибирью»

«Сибирь» заключила однолетний контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает официальный сайт клуба.

?Завершаем сегодняшний день еще одним защитником — встречайте Ефима Гуркина (13.11.1992, 183/81!



Контракт рассчитан на один сезон.https://t.co/BKqVe5XQln pic.twitter.com/1s7vGMcAL6 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 1, 2020

Гуркин — воспитанник «Салавата Юлаева». Дебютировал в КХЛ в составе уфимского клуба в сезоне-2011/2012, в котором играл по 2014 год. А затем перебрался в клуб ВХЛ «Кубань».

С сезона-2015/2016 закрепился в КХЛ, начиная с «Лады» (три сезона). Из Тольятти переехал в Екатеринбурге, где отыграл два последних сезона: 102 матча в регулярных чемпионатах (4 гола и 15 передач) и 11 в розыгрыше Кубка Гагарина.

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