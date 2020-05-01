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Защитник Ефим Гуркин подписал контракт с «Сибирью»

15:42
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«Сибирь» заключила однолетний контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает официальный сайт клуба.

Гуркин — воспитанник «Салавата Юлаева». Дебютировал в КХЛ в составе уфимского клуба в сезоне-2011/2012, в котором играл по 2014 год. А затем перебрался в клуб ВХЛ «Кубань».

С сезона-2015/2016 закрепился в КХЛ, начиная с «Лады» (три сезона). Из Тольятти переехал в Екатеринбурге, где отыграл два последних сезона: 102 матча в регулярных чемпионатах (4 гола и 15 передач) и 11 в розыгрыше Кубка Гагарина.

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Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5362

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