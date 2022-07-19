Защитник Джон Гилмор может оказаться в минском «Динамо»

Бывший защитник ЦСКА Джон Гилмор может оказаться в минском «Динамо», сообщает Telegram-канал «Хоккейный бульбаш».

В минувшем сезоне Джон Гилмор выступал за столичный ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина, главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

19 июля канадский хоккеист расторг контракт с московским клубом.

Напомним, что защитник подписал контракт с армейцами 14 декабря 2020 года. Ранее он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Баффало Сэйбрз» и «Рочестер Американс».