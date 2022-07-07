Защитник Гилмор перейдет в московское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», канадский защитник Джон Гилмор перейдет в московское «Динамо».

В минувшем сезоне он выступал за ЦСКА, с которым выиграл кубок Гагарина. В 14 матчах плей-офф на счету Гилмора 3 результативные передачи.

Напомним, что защитник подписал контракт с армейцами 14 декабря 2020 года. Ранее он играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Баффало Сэйбрз» и «Рочестер Американс».