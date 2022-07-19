Защитник Джон Гилмор покинул ЦСКА. Канадец может продолжить карьеру в «Динамо»

ЦСКА и защитник Джон Гилмор договорились о расторжении контракта, сообщает сайт клуба.

29-летний канадский хоккеист пополнил состав армейского клуба по ходу сезона-2020/21 и по его итогам стал обладателем серебряных медалей.

Год спустя он вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ Гилмор провел 88 матчей, в которых набрал 22 (5+17) очка.

По данным «СЭ», канадский защитник перейдет в московское «Динамо».

Ранее он выступал в Северной Америке за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Хартфорд Вулф Пэк», «Баффало Сэйбрз» и «Рочестер Американс».