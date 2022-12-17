Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:08

Защитник «Динамо» Новиков: «Будем работать над тем, чтобы занять более высокое место перед плей-офф»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Никита Новиков оценил выступление команды в текущем сезоне.

— Всегда хочется только побежать. У «Динамо» был небольшой спад, но вроде выходим на победную серию, поэтому все отлично. Работаем, сейчас нас нагружают, — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

— Вы в этом сезоне стали игроком основы. Довольны тренерским доверием?

— Конечно, я доволен. Тренеры мне доверяют и дают много возможностей проявить себя.

— Во второй половине чемпионата стоит задача подняться выше в турнирной таблице?

— Будем работать над тем, чтобы подняться вверх и занять более высокое место перед плей-офф. Чем выше будет место, тем выгоднее.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 40 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Норвежцы требуют не пускать наших лыжников на чемпионат мира. Довольны отсутствием конкуренции?
Читатели Le Figaro оценили отказ ФИФА транслировать речь Зеленского на финале ЧМ
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент КХЛ Морозов заявил, что лига не планирует вводить ограничения из-за эпидемии гриппа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости