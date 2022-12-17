Вратарь «Динамо» Коновалов: «В команде позитивная атмосфера, все ребята бьются друг за друга»

Вратарь «Динамо» Илья Коновалов поделился мнением о выступлении команды в первой половине регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» хорошо идет. Ошибки есть, но от них никуда не деться. Они дают повод задуматься и показывают, какие компоненты надо исправить. Это нормальная ситуация в хоккее. Поэтому всем доволен, в команде позитивная атмосфера. Все ребята бьются друг за друга. Мне нравится наш коллектив", — приводит «РБ Спорт» слова Коновалова.

Также он ответил на вопрос, доволен ли своей игрой в текущем сезоне КХЛ.

«Тяжело говорить про себя. Посмотрим уже в конце сезона. Самая важная часть впереди — это концовка регулярки и плей-офф, и она расставит все точки», — добавил вратарь.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 40 играх.