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Сегодня, 12:36

Президент КХЛ Морозов заявил, что лига не планирует вводить ограничения из-за эпидемии гриппа

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное влияние роста заболеваемости гриппом в России на проведение чемпионата КХЛ.

— В Москве и Санкт-Петербурге растет число заболевших гриппом. Может ли это отразиться на КХЛ?

— Надо следить за своим здоровьем. Сейчас такое время, что много кто болеет. Я тоже переболел, прилетев из Челябинска. В лиге и до перерыва, когда мы следили за составами и состоянием здоровья игроков, много команд, которые перенесли эпидемию гриппа. Надеюсь, сейчас все вылечились. Буквально через два дня стартует чемпионат.

— Никаких ограничений по посещаемости или другого вида вводить не планируете?

— Нет. Мы не вводим масочный режим. Это обычный грипп. Пандемия коронавируса научила правильно относиться и следить за здоровьем.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
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