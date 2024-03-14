Защитник «Динамо» Менелл: «Я готов к долгой игре в плей-офф»
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью «СЭ» подвел итоги серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4-2) и поделился ожиданиями от предстоящих матчей против «Трактора».
— Победа в серии есть победа. Минск очень хорошая команда, силовая. Непросто было против них играть. Было обидное поражение в пятом матче в овертайме. Но мы вернулись в свою игру в шестом матчей и одержали победу.
— Вы один из тех игроков, у кого больше всего игрового времени. «Динамо» закончило первый раунд последними. Как оцените свое физическое состояние?
— Чувствую себя прекрасно, был небольшой отдых, физически ощущаю себя хорошо. Точно могу сказать, что готов к долгой игре в плей-офф.
— Есть мнение, что лучше сыграть 5-6 матчей и закончить позже, чем выйти из серии 4-0, потому что остаёшься в тонусе. Вы с этим согласны?
— Мне кажется, это не имеет значение. Ты всегда должен быть готов к плей-офф, даже если ты уставший или наоборот, если у тебя была большая пауза.
— Успели ли уже разобрать соперника? Что можете сказать про «Трактор»?
— У них была уверенная победа в первом раунде. Легких соперников нет. Уверен, серия будет тяжелой.
— У них в первом раунде было много драк. Готовы, что в вашей серии может быть то же самое?
— Они будут играть жестко, но мы должны придерживаться своей игры и не позволять им цеплять нас и как-то воздействовать в этом плане.
— Сегодня не было на льду с командой Никиты Гусева, мы видели в пятом матче, что не все получается без него.
— Конечно, он ключевое звено в нашей команде, когда он не играл в пятом матче, нам было тяжело без него. Он потрясающий игрок, с ним очень здорово играть. Но нужно уметь перестраиваться, если он не сыграет, кто-то должен взять ответственность на себя.
Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» состоится 16 марта в Москве. Начало — в 17.00 мск.
В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые обыграли минское «Динамо» в серии со счетом 4-2.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|Авангард
|68
|43
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|Сал. Юлаев
|68
|42
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|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
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|8
|Амур
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|29
|39
|71
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|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
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|40
|67
|11
|Адмирал
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|21
|47
|54
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|Барыс
|68
|21
|47
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|16.03
|13:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|16.03
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -