Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:39

Защитник «Динамо» Миронов рассказал, какие правила отменил бы в КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Динамо» Андрей Миронов рассказал, какие два правила он бы отменил в КХЛ.

«Если у тебя кисти рук обмотаны и если происходит драка, ты автоматически получаешь 5+20. Мало ли кто как кисти обматывает? У кого-то они просто сломаны. Это не означает, что игрок идет драться. Я бы это правило убрал. Также не нравится постоянная формулировка судей и в правилах «на усмотрение судьи», — приводит слова Миронова «Спорт День за Днем».

Также 28-летнему игроку не нравится правило, что если хоккеист в ходе игры потеряет элемент формы, то он должен сразу же бежать на лавку и меняться.

«Хочет играть человек — пусть играет. Если он готов ловить шайбу головой, рукой, чем угодно — почему нет? Мне кажется, это и зрелищно, и для команды полезно. Мы мужицким спортом занимаемся», — заявил Миронов.

В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Миронов сыграл за «Динамо» 37 матчей и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету 28 минут штрафа.

Московская команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 39 матчах.

Источник: «Спорт День за Днем»
Андрей Миронов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яковлев: «В России хоккей достоин большего внимания, чем футбол»

Артем Батрак: «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 38 27 11 57
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 40 15 25 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
8.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости