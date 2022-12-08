Защитник «Динамо» Миронов рассказал, какие правила отменил бы в КХЛ
Защитник «Динамо» Андрей Миронов рассказал, какие два правила он бы отменил в КХЛ.
«Если у тебя кисти рук обмотаны и если происходит драка, ты автоматически получаешь 5+20. Мало ли кто как кисти обматывает? У кого-то они просто сломаны. Это не означает, что игрок идет драться. Я бы это правило убрал. Также не нравится постоянная формулировка судей и в правилах «на усмотрение судьи», — приводит слова Миронова «Спорт День за Днем».
Также 28-летнему игроку не нравится правило, что если хоккеист в ходе игры потеряет элемент формы, то он должен сразу же бежать на лавку и меняться.
«Хочет играть человек — пусть играет. Если он готов ловить шайбу головой, рукой, чем угодно — почему нет? Мне кажется, это и зрелищно, и для команды полезно. Мы мужицким спортом занимаемся», — заявил Миронов.
В регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 Миронов сыграл за «Динамо» 37 матчей и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету 28 минут штрафа.
Московская команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 39 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 3
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -