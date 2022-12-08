Яковлев: «В России хоккей достоин большего внимания, чем футбол»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что должны делать клубы КХЛ для популяризации хоккея в России.
«Больше рассказывать о хоккее на федеральных каналах. Хоккеист должен быть более узнаваем — нужно выводить спортсменов на мероприятия. Мое мнение: у нас в стране хоккей достоин большего внимания, чем футбол. Мы выиграли намного больше: мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира, на клубном уровне «Металлург» выигрывал аналоги футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы, за наш хоккей не стыдно на международном уровне. Но если ты включаешь телевизор, везде говорится о футболе. Нужно говорить о хоккее», — приводит слова Яковлева «Спорт День за Днем».
Магнитогорский «Металлург» занимает вторую строчку в турнирной таблице КХЛ Восточной конференции, набрав 52 очка в 38 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 3
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -