Защитник «Автомобилиста» — о поражении от «Магнитки»: «Сопернику везет больше»
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
— Два овертайма подряд «Автомобилист» пропускает нелогичные голы — от клюшки своего игрока и от головы. Как это можно объяснить?
— Гол есть гол. Когда игра переходит во второй овертайм, совершенно без разницы, как шайба оказывается в воротах. Любой бросок опасен. К сожалению, так произошло. Но серия продолжается. Надо выигрывать следующий матч.
— Два матча подряд «Металлург» выиграл, когда в воротах был Эдвард Паскуале. В чем сложность этого голкипера для вас?
— Не сказал бы, что есть какая-то проблема с вратарем. У нас есть свои моменты, которые мы не используем. У соперника — свои шансы, которые они реализуют. В этом вся сложность. Очень сложные и близкие матчи. Обе команды имеют шансы на победу, но сопернику везет больше.
— Длинная регулярка, теперь два матча подряд с двумя овертаймами. Где взять силы на следующие игры?
— Овертайм — это больше не про физику, а про ментальность. Нужно настроиться и играть до победы, до финального свистка — неважно, когда он произойдет. Силы есть. Больше тяжело на характере вытаскивать такие матчи, когда ты бьешься до последнего.
«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|2 : 1 ОТ
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|3 : 0
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|5 : 3