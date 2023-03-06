Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

— Два овертайма подряд «Автомобилист» пропускает нелогичные голы — от клюшки своего игрока и от головы. Как это можно объяснить?

— Гол есть гол. Когда игра переходит во второй овертайм, совершенно без разницы, как шайба оказывается в воротах. Любой бросок опасен. К сожалению, так произошло. Но серия продолжается. Надо выигрывать следующий матч.

— Два матча подряд «Металлург» выиграл, когда в воротах был Эдвард Паскуале. В чем сложность этого голкипера для вас?

— Не сказал бы, что есть какая-то проблема с вратарем. У нас есть свои моменты, которые мы не используем. У соперника — свои шансы, которые они реализуют. В этом вся сложность. Очень сложные и близкие матчи. Обе команды имеют шансы на победу, но сопернику везет больше.

— Длинная регулярка, теперь два матча подряд с двумя овертаймами. Где взять силы на следующие игры?

— Овертайм — это больше не про физику, а про ментальность. Нужно настроиться и играть до победы, до финального свистка — неважно, когда он произойдет. Силы есть. Больше тяжело на характере вытаскивать такие матчи, когда ты бьешься до последнего.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.