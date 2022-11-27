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Сегодня, 22:38

Защитник «Амура» Йордан заявил, что покидает клуб КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Амура» Михал Йордан объяснил, почему вынужден покинуть клуб.

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку и понимание. У меня случилась непростая ситуация, и нужно ехать домой и побыть какое-то время с семьей. Хотелось сказать большое спасибо за эти годы, которые я провел в Хабаровске. Когда я прилетел, я не думал, что останусь здесь почти на шесть лет, но мне очень приятно было здесь играть перед хорошими болельщиками», — приводит слова Йордана пресс-служба «Амура».

32-летний игрок проводил в хабаровском клубе 6-й сезон подряд.

В текущем сезоне Йордан сыграл 22 матча, в которых набрал 11 (2+9) очков при полезности «минус 6» и 8 минутах штрафа.

Михал Йордан
ХК Амур
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