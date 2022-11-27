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Сегодня, 22:50

Форвард «Ак Барса» Галимов — о пропущенных голах: «Немножко расслабили булки, но вовремя собрались»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов после победы над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Все были заряжены. Как правильно Никита Дыняк сказал перед игрой: нужно подниматься выше по таблице, нужно начинать выигрывать. В принципе, неплохо сыграли. Всех с победой. Хорошо, что забили первыми и почувствовали игру.

Был момент, когда немножко расслабили булки, вот и получили одну. Но ничего, вовремя собрались, не допустили каких-то ошибок. Парни забили и все нормально», — приводит слова Галимова Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 36 очков и занимает 7-е место на Востоке. «Сочи» потерпел пятое поражение подряд и идет на последней строчке в лине (16 очков).

Источник: Metaratings.ru
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