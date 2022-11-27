Гатиятулин: «Нас наказали за наши же ошибки. Соперник этим воспользовался»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:5).
— Нас наказали за наши же ошибки. Соперник этим воспользовался. Есть проблемы с реализацией: были моменты в большинстве и при выходах два в один. Не хватает нам завершения. Эти моменты повлияли на исход матча.
— Илья Проскуряков пропустил пять шайб. Думали поменять его раньше? Можно ли сказать, что вы ошиблись с выбором стартового голкипера сегодня?
— Если брать результат, то да. Были моменты, сказали Сергею Мыльникову разминаться и готовиться. В меньшинстве Илья сыграл уверенно, поэтому не стали менять. В четвертой шайбе — выпустили свежее звено, но неправильно сыграли, допустили ошибки и пропустили. В третьем периоде были вынуждены перейти на игру в три звена, чтобы взвинтить темп, местами получалось.
— В одном из моментов Никита Тертышный психовал на скамейке. Что-то говорили ему в перерыве, пытались его успокоить?
Мы всегда обращаем внимание в таких моментах на то, что эмоции нужно сдерживать, они должны быть направлены в нужное русло. На Никиту давит отсутствие шайб, он очень хочет забить.
— Роберт Хэмилтон прилетел в Челябинск?
— Рейс немного задержали. Вчера вечером он приехал в Челябинск, мы с ним увиделись. У него индивидуальный план — сегодня крутил велосипед, завтра выйдет на лёд. Думаю, в следующем матче появится в составе.
— Адам Альмквист остается в команде?
— Решение по составу на следующую игру примем позже. У нас еще есть ребята в лазарете. Кто из них будет готов, вероятно, появится в составе.
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