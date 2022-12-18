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Сегодня, 15:18

Защитник Альмквист внесен «Трактором» в список отказов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Адам Альмквист внесен «Трактором» в список отказов, сообщает сайт челябинского клуба.

В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать 31-летнего хоккеиста в свою структуру.

В нынешнем сезоне швед, перешедший в «Трактор» из минского «Динамо», провел 25 матчей и набрал 2 очка (1+1) при показателе полезности «-2».

Источник: https://t.me/za_TRAKTOR/10315
КХЛ
ХК Трактор
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