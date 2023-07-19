Зарплатная ведомость «Динамо» после подписания Гусева — почти 700 миллионов рублей

По информации «СЭ», сумма зарплат хоккеистов московского «Динамо» на сезон-2023/24 после подписания форварда Никиты Гусева и обмена защитника Игоря Ожиганова из СКА составляет 697 миллионов рублей.

Гусев (67), Ожиганов (65) и нападающий Джордан Уил (65) — в тройке самых дорогих игроков бело-голубых. При этом «Динамо» продолжает работу на рынке и планирует продлить контракт с канадцем Эриком О'Деллом.

Отметим, что в прошлом сезоне сумма зарплат «Динамо» не превышала 570 миллионов.

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