Экс-игрок ЦСКА Шепельков попал в реанимацию после драки в баре
Бывший защитник структуры ЦСКА Артур Шепельков попал в реанимацию после того, как ему разбили голову пивной кружкой в московском баре, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Инцидент произошел 25 июня.
По информации источника, около часа ночи Шепельков посмотрел в сторону другого столика, что не понравилось одному из сидящих там. 49-летний уроженец Армении Мартур Мкртчян после словесной перепалки ударил хоккеиста по голове пивной кружкой, которая стояла на столике. Нападавшего задержала полиция.
25-летний Шепельков провел около 200 матчей в МХЛ за «Красную Армию», а затем играл в ВХЛ за «Ижсталь», «Ростов» и «Челны».
Источник: https://t.me/offsider/6573
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -
Новости