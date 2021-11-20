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Зарипов вышел на чистое второе место в списке снайперов отечественного хоккея

18:16
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов проводит свой 900-й матч за казанский клуб.

В своем юбилейном матче форвард отметился 429-й шайбой в карьере, забросив в гостях в ворота «Торпедо».

Зарипов вышел на чистое второе место в списке снайперов отечественного хоккея, обойдя легендарного Бориса Михайлова.

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Иван Шитик все материалы автора
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