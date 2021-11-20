Мичков вызван в основную команду СКА
17:36
16-летний форвард системы СКА Матвей Мичков вызван из МХЛ в основу главной команды Санкт-Петербурга и сыграет в ближайших матчах.
В последнем матче МХЛ на счету Мичкова 5 голов, в том числе «дежурный» лакросс-гол.
В КХЛ форвард в текущем сезоне провел 10 матчей и набрал 3 очка (2 гола и 1 передача).
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