Мичков вызван в основную команду СКА

16-летний форвард системы СКА Матвей Мичков вызван из МХЛ в основу главной команды Санкт-Петербурга и сыграет в ближайших матчах.

В последнем матче МХЛ на счету Мичкова 5 голов, в том числе «дежурный» лакросс-гол.

В КХЛ форвард в текущем сезоне провел 10 матчей и набрал 3 очка (2 гола и 1 передача).