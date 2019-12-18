Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов признан спортсменом года в Татарстане, сообщает официальный сайт казанцев.

В 2019 году Зарипов провел 1200-й матч в чемпионатах России — по этому показателю он является рекордсменом. Также нападающий вышел на первое место среди бомбардиров «Ак Барса» в КХЛ и набрал свое 600-е очко за клуб в лиге.

— Очень приятно получать такую награду, неожиданно. Хотелось поблагодарить всех тех, кто положительно смотрел в мою сторону, и, конечно, пожелать удачи и упорства всем молодым спортсменам, начинающим, профессионалам и любителям, — сказал Зарипов. — Награда по-своему значима для меня — она, на самом деле, не первая, но лично на этом мероприятии я присутствовал впервые. Для меня как для профессионального и успешного хоккеиста эта награда — доказательство моей работы, труда, здоровья и того, что я шел по правильному пути, и вот я здесь со статуэткой лучшего спортсмена года. Не буду скрывать, каждый выход на сцену для меня волнителен: намного легче выходить на лед перед тысячами болельщиков.

Данис Зарипов — спортсмен года в Татарстане! ?

Министерство спорта РТ признало нашего капитана лучшим спортсменом 2019 года ? https://t.co/ktxGCTH0yB pic.twitter.com/gKQncADSmd — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 18, 2019

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