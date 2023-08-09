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Сегодня, 18:49

Зарипов о работе тренером: «Если будет выбор между «Ак Барсом» и Металлургом — однозначно «Ак Барс»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Данис Зарипов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга» и сборной России Данис Зарипов рассказал, в какой команде он хотел бы работать тренером после завершения карьеры хоккеиста.

В среду, 9 августа проходит прощальный матч 42-летнего россиянина.

«Это однозначно будет «Ак Барс». Нет, не «Трактор», не «Мечел», не «Металлург». «Ак Барс», ответ очевиден. Я благодарен руководству клуба и республики за то, что они так ценят мой труд и мой вклад в хоккей, в историю «Ак Барса».
Официальной информации о том, что мой номер выводят из обращения, в клубе пока еще нет, это небольшой секрет, но уже все о нем знают. Скажу, что мне, конечно же, приятно. Я волнуюсь, и все мои родные сейчас тоже в таком же состоянии и волнении, готовятся к матчу, к официальной части мероприятия. Сегодня я — один из самых титулованных игроков в истории российского хоккея, и, конечно, я благодарен сам себе, что не халтурил, не обманывал, а работал на полную», — сказал Зарипов журналистам на пресс-конференции по случаю завершения карьеры хоккеиста.

Зарипов выступал за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2023 год. Вместе с казанской командой форвард один раз становился чемпионом России и три раза становился обладателем Кубка Гагарина.

Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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