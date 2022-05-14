«Авангард» отстранил тренера академии команды на время внутреннего расследования

«Авангард» 14 мая сообщил, что отстранил тренера академии команды Егора Шастина на время внутреннего расследования.

«В связи с видеоматериалами, появившимся сегодня в сети Интернет, в хоккейной академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранен от тренерской деятельности в академии. По итогам расследования будет принято решение, о чем мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, как Шастин в грубой форме и с использованием ненормативной лексики общается с молодыми игроками академии и угрожает им.

Предположительно, тренер находился в состоянии алкогольного опьянения.