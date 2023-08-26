Захаркин считает, что в истории с Федотовым не нужно действовать методом шантажа и ультиматумов

Бывший тренер сборной России, «Салавата Юлаева», СКА Игорь Захаркин считает, что в истории с вратарем Иваном Федотовым, права на которого оспаривают ЦСКА и «Филадельфия Флайерз», не нужно действовать методом шантажа и ультиматумов.

«За Ивана в нынешней ситуации должен вступиться ЦСКА. Потому что клуб подписывает с ним контракт. ЦСКА должен договориться каким-то образом с «Филадельфией». То есть, должна быть проделана работа, чтобы Иван играл. Он не может оставаться без хоккея. Мы не знаем каких-то юридических нюансов этой истории. Но, безусловно, судьбу Федотова должен решать ЦСКА. Не надо никуда бежать, не надо никому угрожать. Есть цивилизованные способы решения проблемы. ИИХФ, НХЛ и ФХР связывают юридические отношения. Стороны уважают контракты хоккеистов. ЦСКА должен понять статус контракта Федотова и разобраться с «Филадельфией». Это вопрос переговоров — надо разговаривать, договариваться», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Он также заявил, что всегда есть возможность договориться, соблюдая регламент.

«Зачем тогда клубы содержат юристов, директоров, менеджеров? Они и должны вести эту работу. Послать Международную федерацию хоккея проще всего. Но, как потом это обернется? Зачем это надо? Я — за цивилизованный способ решения проблем», — добавил Захаркин.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.

Тардиф 23 августа сообщил, что организация накажет армейцев, в случае если вратарь выйдет на лед в период дисквалификации