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Сегодня, 11:08

ИИХФ накажет ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации Федотова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, какие последствия ждут ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам IIHF, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

Ранее президент ИИХФ рассказал «СЭ» о получении апелляции от ФХР на решение организации по делу Федотова.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Иван Федотов. Конфликт с ИИХФ продлит изоляцию России. Что будет, когда Федотов сыграет в КХЛ

Источник: РИА Новости
Иван Федотов
ФК ЦСКА (Москва)
Люк Тардиф
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