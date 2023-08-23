ИИХФ накажет ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации Федотова

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, какие последствия ждут ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Ивана Федотова.

«Дисквалификация Федотова действует с 1 сентября. Согласно правилам IIHF, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

Ранее президент ИИХФ рассказал «СЭ» о получении апелляции от ФХР на решение организации по делу Федотова.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.