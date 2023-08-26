ИИХФ может снять с ЦСКА очки из-за нарушения условий отстранения Федотова
Международная федерация хоккея (ИИХФ) может снять очки с ЦСКА в КХЛ в случае нарушения условий отстранения вратаря Ивана Федотова, сообщает РИА «Новости Спорт».
По данным источника, санкции могут наложить и на руководителей КХЛ и Федерации хоккея России.
26 августа стало известно, что ИИХФ получила мотивировочную часть апелляции от ЦСКА по поводу отстранения Федотова.
Ранее Президент ЦСКА Игорь Есмантович отмечал, что клуб может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если ИИХФ не удовлетворит апелляцию.
23 августа Есмантович заявил, что Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября, несмотря на решение ИИХФ отстранить хоккеиста.
Тардиф 23 августа сообщил, что организация накажет армейцев, в случае если вратарь выйдет на лед в период дисквалификации.
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ЦСКА – Ак Барс
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