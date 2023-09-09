Юрзинов-младший рассказал, как настраивать лидирующие команды в матчах против аутсайдеров
Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший считает, что штрафы и угроза вылететь из состава является хорошей мотивацией для лидеров команд в матчах против аутсайдеров.
«Как настраивать лидеров против аутсайдеров? Разные пути есть. Дополнительной мотивацией могут быть штрафные санкции. Кто-то из ведущих хоккеистов может вылететь из основного состава. Когда в команде много новых и топовых игроков, нужно время, чтобы не было сбоев. У «Ак Барса» этот сбой произошел в игре с «Сочи». Команда быстро должна прийти в себя. У Казани и в прошлом году хватало провалов. Терять очки с аутсайдерами нельзя, все-таки двух очков потом можно не досчитаться», — приводит слова Юрзинова-младшего Legalbet.
6 сентября «Сочи» одержал первую победу в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, обыграв на выезде «Ак Барс» со счетом 3:1.
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|3
|0
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|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
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|9.09
|13:00
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Динамо – Сочи
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|9.09
|13:30
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Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
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Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
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Лада – Амур
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