20-летний Климович стал автором первого гола «Сибири» на новой арене Новосибирска
«Сибирь» играет против «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ и проводит свой второй матч на новой арене в Новосибирске.
20-летний нападающий Иван Климович отличился в ворота Екатеринбуржцев, сделав счет 1:1, и стал автором первой шайбы «Сибири» на новой домашней арене.
Первая встреча на стадионе была против «Барыса», и тогда команды провели основное время игры и овертайм без заброшенных шайб.
Климович — родился в Новосибирске и всю карьеру играл в системе клуба. В прошлом сезоне он набрал 52 (23+29) очка в 35 встречах чемпионата МХЛ. В чемпионате-2023/24 в составе «Сибири» он проводит свой третий матч.
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|1
|4
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|Динамо
|4
|2
|2
|4
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|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
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|4
|2
|2
|4
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|2
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|4
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|1
|3
|2
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|1
|3
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|Восточная конференция
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|В
|П
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|1
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|3
|1
|7
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|1
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|2
|1
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|2
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
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|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
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|9.09
|13:00
|
Динамо – Сочи
|4 : 0
|9.09
|13:30
|
Сибирь – Автомобилист
|1 : 6
|9.09
|14:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|9.09
|16:30
|
Лада – Амур
|- : -
|9.09
|17:00
|
Витязь – Металлург Мг
|- : -
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