Новиков: «В «Сочи» работают неглупые люди, но вектора развития клуба еще не нашли»
Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о положении «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.
В текущем сезоне сочинская команда потерпела 20 поражений подряд, установив антирекорд лиги.
«Мы понимали, что «Сочи» сразу не выиграет Кубок Гагарина. Значит, у них было время для развития. Команда находится в хорошем месте, там все хорошо с обеспечением, да и люди неглупые работают. Но линию развития они не нашли. Любой нетоповый клуб может сделать очень многое для хоккея. Сколько у нас невостребованных игроков, ходящих с клюшками по улице, которых можно развивать? Понятно, что в «Сочи» нет своей школы, хотя у них договоры с другими школами. Но у них должна быть самая сильная скаутская команда, которая будет отслеживать игроков, невостребованных в топ-клубах», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице «Запада» регулярного чемпионата КХЛ, набрав 18 очков за 48 матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|50
|38
|12
|80
|2
|ЦСКА
|48
|31
|17
|67
|3
|Торпедо
|49
|31
|18
|66
|4
|Локомотив
|49
|29
|20
|65
|5
|Динамо М
|49
|28
|21
|64
|6
|Витязь
|49
|23
|26
|54
|7
|Спартак
|50
|22
|28
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|49
|19
|30
|48
|10
|Куньлунь
|49
|16
|33
|37
|11
|Сочи
|48
|5
|43
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|48
|28
|20
|62
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|7
|Адмирал
|49
|26
|23
|57
|8
|Барыс
|50
|22
|28
|48
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|49
|20
|29
|46
|11
|Нефтехимик
|48
|21
|27
|45
|11.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|1 : 2
|11.01
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|- : -
|11.01
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|11.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -