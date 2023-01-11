Стало известно, когда в состав «Автомобилиста» вернутся травмированные Да Коста и Голышев

Как стало известно «СЭ», травмированные нападающие «Автомобилиста» Стефан Да Коста и Анатолий Голышев в ближайшее время вернутся в состав команды. Ожидается, что они отправятся с командой на ближайший выезд.

Да Коста и Голышев не сыграли в 2023 году еще ни одного матча.

Следующую игру команда из Екатеринбурга проведет 15 января на выезде против минского «Динамо».

«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 49 играх.