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Сегодня, 18:05

Стало известно, когда в состав «Автомобилиста» вернутся травмированные Да Коста и Голышев

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», травмированные нападающие «Автомобилиста» Стефан Да Коста и Анатолий Голышев в ближайшее время вернутся в состав команды. Ожидается, что они отправятся с командой на ближайший выезд.

Да Коста и Голышев не сыграли в 2023 году еще ни одного матча.

Следующую игру команда из Екатеринбурга проведет 15 января на выезде против минского «Динамо».

«Автомобилист» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 49 играх.

Анатолий Голышев
Стефан Да Коста
КХЛ
ХК Автомобилист
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