Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Юрий Михайлис: «У нас не было провалов, которые были на выезде»

Главный тренер «Барыса» оценил игру команды в матче против СКА
21:32
Теги:

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:0).

«Огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня была очень мощная поддержка. Трибуны болели, гнали вперед команду, и она отплатила победой. По игре: была самоотдача, дисциплина и самоотверженность, и, конечно, игра в неравных составах порадовала. Сегодня здорово сыграли в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя и не пропустили. У нас не было провалов, которые были на выезде. Йони Ортио очень много выручал, плюс забили в большинстве, это очень хорошо», — приводит слова тренера сайт «Барыса».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/khl-barys-ska-press-konferenciya-video/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0