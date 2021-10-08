Юрий Михайлис: «У нас не было провалов, которые были на выезде»
Главный тренер «Барыса» оценил игру команды в матче против СКА
21:32
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:0).
«Огромное спасибо нашим болельщикам, сегодня была очень мощная поддержка. Трибуны болели, гнали вперед команду, и она отплатила победой. По игре: была самоотдача, дисциплина и самоотверженность, и, конечно, игра в неравных составах порадовала. Сегодня здорово сыграли в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя и не пропустили. У нас не было провалов, которые были на выезде. Йони Ортио очень много выручал, плюс забили в большинстве, это очень хорошо», — приводит слова тренера сайт «Барыса».
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/khl-barys-ska-press-konferenciya-video/
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