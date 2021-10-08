Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:3).

— Первый период противник лучше сыграл, выиграл его. Во втором и третьем периодах старались переломить ход матча, в третьем даже на три линии перешли. Соперник хорошо сыграл по счету, вратарь подчистил. Будем готовиться дальше, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— Показалось, что во втором периоде вы хорошо использовали ближнюю скамейку и перебегали «Барыс».

— Да, как я и говорил, во втором и третьем периодах играли с преимуществом. Реализация подвела — ноль голов, хотя были хорошие шансы и нужно было забивать.