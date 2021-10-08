Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Брагин — о поражении от «Барыса»: «Реализация подвела — ноль голов»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Барыса»
21:29
Теги:

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (0:3).

— Первый период противник лучше сыграл, выиграл его. Во втором и третьем периодах старались переломить ход матча, в третьем даже на три линии перешли. Соперник хорошо сыграл по счету, вратарь подчистил. Будем готовиться дальше, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— Показалось, что во втором периоде вы хорошо использовали ближнюю скамейку и перебегали «Барыс».

— Да, как я и говорил, во втором и третьем периодах играли с преимуществом. Реализация подвела — ноль голов, хотя были хорошие шансы и нужно было забивать.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-o-matchie-v-nur-sultanie/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0