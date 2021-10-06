Юрий Михайлис: «Команда поверила, что может выиграть»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарада» (1:0).

— Хочу сказать спасибо большое нашим болельщикам. Сегодня была огромная поддержка с трибун, и ребята это видели, слышали и чувствовали. Очень здорово помогли нам сегодня, особенно когда мы играли пять минут вчетвером против пятерых игроков соперника, выстояли. Наверное, это и было определяющим фактором в игре. Команда поверила, что может сегодня выиграть. Ну и концовка была напряженной, но ребята выстояли, — цитирует тренера сайт «Барыса».

— Сегодня первые секунды в КХЛ провел Динмухамед Кайыржан, как вы его оцените?

— Самое главное, что он вышел и провел две небольшие смены. Это первый его опыт в КХЛ, и мы надеемся на то, что он будет выходить и помогать команде. Самое главное, что он не потерялся в нужные моменты.