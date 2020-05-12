Юрий Козловский: «Про предсезонную подготовку Знарка наслышан»

В 2014 году Юрий Козловский завоевал со спартаковской «молодежкой» Кубок Харламова, после чего отправился в систему СКА. Затем в его карьере были «Югра» и «Адмирал». И вот спустя шесть лет Юрий Козловский вернулся в «Спартак».

- Я очень рад возвращению в «Спартак», которому отдал большую часть своей жизни. Буду стараться доказать, что достоин стабильно играть в первой команде, — цитирует Козловского официальный сайт «Спартака».

— Есть подозрение, что вас первым поздравил с возвращением Евгений Кулик.

— Естественно, он узнал об этом одним из первых.

— Вы готовы к предсезонке с Олегом Знарком? Это очень непростое время для игроков.

— Да, про предсезонную подготовку Олега Валерьевича наслышан. Если получится попасть на сборы с первой командой, то я готов к любым трудностям.

— Вы последние три сезона играли в КХЛ. Теперь с двухсторонним контрактом можете оказаться и в «Химике».

— Не страшусь ничего. Надо просто много работать и доказывать.

— Ваш любимый седьмой номер занят Ильей Аркаловым. Какой планируете взять? Или с ним будете договариваться?

— Я не думал пока об этом. Для меня это не проблема. В «Спартаке» я когда-то играл и под пятым номером. Если будет другой номер, то меня это совсем не расстроит. Илья постарше на год, поэтому за ним последнее слово.

— Вы были игроком «Адмирала». Налетались на всю жизнь?

— Летать пришлось на самом деле очень много. Могу сказать, что к постоянной смене часовых поясов почти невозможно привыкнуть. Иногда мы летали рейсовыми самолетами, но это было редко. В основном пользовались чартерами.

— В прошлом сезоне Максим Гончаров в матче «Спартак» — «Адмирал» нанес вам неприятную травму. Вы зла не держите на него?

— Нет, зла не держу. С Женей Куликом мы обсуждали этот момент. Мы просто посмеиваемся над тем случаем, так что все позади.