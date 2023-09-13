Юдин: «Радулов — человек с огромным, добрым сердцем»
Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился мнением о нападающем команды Александре Радулове.
«Игрок с большим именем, человек с огромным, добрым сердцем. Да, он может вспылить, эмоционально вести себя, но через некоторое время уже нормально разговаривает. Это человек, который работает на максимуме и сам спрашивает максимум с других. Для лидера и капитана это только плюс. И какой-то предвзятости с его стороны нет. Что видит, то и говорит на эмоциях», — приводит «РБ Спорт» слова Юдина.
Радулов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. 37-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».
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|
Сибирь – Амур
|1 : 2 Б
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
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|13.09
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|
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