Юдин: «Радулов — человек с огромным, добрым сердцем»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился мнением о нападающем команды Александре Радулове.

«Игрок с большим именем, человек с огромным, добрым сердцем. Да, он может вспылить, эмоционально вести себя, но через некоторое время уже нормально разговаривает. Это человек, который работает на максимуме и сам спрашивает максимум с других. Для лидера и капитана это только плюс. И какой-то предвзятости с его стороны нет. Что видит, то и говорит на эмоциях», — приводит «РБ Спорт» слова Юдина.

Радулов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. 37-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».