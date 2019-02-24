Йозеф Яндач: "Судьбу плей-офф решает не только класс игроков, а самоотдача и воля к победе"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач поделился ожиданиями от предстоящих матчей в серии плеф-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым", сообщает официальный сайт лиги.

– В нынешнем сезоне с "Салаватом" мы встречались только два раза, да и в нашем дивизионе эта команда не играла. Я не могу сказать, что знаю ее досконально. Поэтому все время перед началом серии будет посвящено изучению соперника. Уверен, тем же самым применительно к "Металлургу" будут заниматься и наши визави из Уфы.

Пока могу отметить первую тройку нападения противников, ведомую Линусом Умарком. Она представляет собой ударную силу: все игроки очень опытны, давно выступают вместе и отличаются высокой результативностью. Нам нужно закрыть это звено.

Впрочем, хоккеистов высокого уровня в составе "Салавата" хватает. Очень хорошую статистику демонстрирует вратарь Юха Метсола. В линии обороны выделяются результативно действующий Филип Ларсен и Григорий Панин.

Тренеры часто повторяют, что судьбу плей-офф решает не только класс игроков, но и их самоотдача, воля к победе. В моей карьере было несколько случаев, когда именно эти качества позволяли нам одолеть записного фаворита и пройти дальше, – приводит слова Яндача пресс-служба КХЛ.

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