«Йокерит» вырвал победу у «Салавата Юлаева»

«Йокерит» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2. Финский клуб поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» идет четвертым на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: О`Нилл — 11 (Йоэнсуу), 13:58 — 0:1. Семенов — 1 (бол., Амиров, Кугрышев), 28:52 — 1:1. Хаапала — 4 (Лехтонен, Регин), 34:55 — 1:2. Гареев — 1, 47:35 — 2:2. Анттила — 5 (Оксанен), 52:51 — 2:3.

Вратари: Метсола (58:48) — Калниньш.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (12+12+9) — 28 (11+15+2).

Судьи: Белов, Кулаков.

2 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».