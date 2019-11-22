«Йокерит» прервал победную серию московского «Динамо»

«Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» — 3:1. Гости впервые уступили за пять встреч.

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Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Халме — 2 (Контиола, Савинайнен), 9:11 — 1:0. Чайковски — 4 (Тарасов, Шипачев), 19:08 — 1:1. О`Нилл — 9 (Лев, Регин), 32:22 — 2:1. Грант — 4 (О`Нилл), 40:27 — 3:1.

Вратари: Калниньш — Бочаров (58:37).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 30 (9+9+12).

Судьи: Ансонс, Гусев.

22 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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