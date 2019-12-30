«Йокерит» победил «Витязь». Контиола оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал «Витязь». Хозяева одержали победу со счетом 4:1. Дубль в составе команды из Хельсинки оформил нападающий Петри Контиола.

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«Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Йормакка — 8 (Няттинен, Лаюнен), 17:57 — 0:1. О`Нилл — 17 (Йоэнсуу), 31:06 — 1:1. Контиола — 5 (Йенсен, Лев), 32:00 — 2:1. Контиола — 6 (Иконен, Лехтонен), 37:23 — 3:1. Регин — 8 (О`Нилл, Лев), 40:43 — 4:1.

Вратари: Калниньш — Сапрыкин (Ежов, 40:43).

Штраф: 22 — 8.

Броски: 23 (5+13+5) — 31 (12+7+12).

Судьи: Раводин, Хрибик.

30 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».