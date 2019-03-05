"Йокерит" победил "Динамо" и сократил отставание в серии

"Йокерит" на своем льду в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл московское "Динамо" (2:1) и сократил отставание в серии 2-3.

В составе финской команды отличились Ессе Йоэнсуу и Джон Норман, у бело-голубых шайба на счету Патрика Закриссона.

Шестой матч серии пройдет в четверг, 7 февраля, в Москве.

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Пятый матч

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Москва) - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Йоэнсуу - 1 (О`Нилл, Норман), 3:36 - 1:0. Норман - 2 (Анттила, Кивисте), 52:28 - 2:0. Закриссон - 3 (бол., Шипачев, Кагарлицкий), 57:21 - 2:1.

Вратари: Калныньш - Еременко (57:10 - 57:21, 58:20).

Штраф: 16 - 16.

Броски: 29 (13+13+3) - 25 (4+12+9).

Судьи: Гофман, Оскирко.

5 марта. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

Счет в серии: 2-3 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3)

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